Bocholt is niet langer alleen leider in tweede nationale mannen. De Limburgers verloren de topper in Sprimont en krijgen op de eerste plaats het gezelschap van datzelfde Sprimont en Montegnée. Sint-Truiden klopte Flémalle en rukt op naar de zesde plaats. Sporting Pelt moet het voorlopig stellen met één overwinning uit acht wedstrijden. Zaterdag was Uilenspiegel een maatje te groot.