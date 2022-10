“Veel bewolking met enkele druppels voor het westen van onze provincie”

Mogelijk blijft het in het uiterste oosten zelfs helemaal droog. Dáár zijn ook de hoogste temperaturen te verwachten. Misschien wordt het nog eventjes 20°C maar vanuit het westen volgt er namiddag een geleidelijke afkoeling.

Het blijft namiddag wel droog met ook meer ruimte voor de zon.

De wind waait aan gemiddeld 3 tot 4 Beaufort uit het zuidwesten.

In de nacht naar dinsdag is er vanuit het westen kans op een aantal buien maar veel blijft er van die buien voor Limburg niet over. Vanwege wolken en wind blijft de temperatuur boven 10°C.

Het zal in de loop van de nacht ook steeds harder gaan waaien met tegen de ochtend soms rukwinden tussen 50 en 60 km/u. De gemiddelde windsnelheid zal dan 5 Beaufort bedragen.

