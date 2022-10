België mathematisch uitgeschakeld op WK turnen, Nina Derwael momenteel tweede

Op het WK gymnastiek in Liverpool staat nu mathematisch vast dat ons land niet naar de landenfinale mag. Team Belgym is gezakt naar de negende plaats. Nina Derwael prijkt op de voorlopige tweede plaats aan de brug.

Geen top-acht voor Team Belgym, geen finale en dus ook geen kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Antwerpen. Die plaats moeten onze landgenotes afdwingen via het EK 2023, dat zal plaatsvinden in Antalya. De score van onze turnsters was maar matig en middenmoters als Australië, Canada en Nederland presteerden beter. Topland Brazilië heeft zonet de doodsteek toegediend: België staat negende en twee van de tien subdivisies moeten nog in actie komen. Daarin zitten Italië en Groot-Brittannië, die wellicht ook nog over België zullen wippen. De eindstand is bekend rond middernacht.

Individueel blijft Nina Derwael zeker van een brugfinale. Ze staat momenteel tweede. De Chinese Luo Rui heeft Derwaels 14.700 verbeterd met 14.900 (6.400 startwaarde +8.500 voor de uitvoering). Derde staat de Braziliaanse Rebeca Andrade (14.666) en vierde de Chinese Wei Xiaoyuan (14.600). De Amerikaanse Shilese Jones is al naar de vijfde plaats verwezen met haar 14.566.

Op de sprong prijkt Lisa Vaelen nog steeds op een finaleplaats. Haar score van 13.499 is momenteel de zevende. Allround staat ze vijftiende, wat ruim genoeg lijkt voor de finale met 24. Maellyse Brassart zit momenteel ook nog in die allroundfinale met de 24ste prestatie. Er komen zoals gezegd nog landen in actie, maar anderzijds vallen voor haar ook nog gymnasten weg omdat er maximaal twee per land naar de finale mogen. (mc)