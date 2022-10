Leonard Glazema is blij: auto én autosleutels terug. In één klap twee diefstallen opgelost. — © Joris Herregods

Antwerpen

Je eigen auto een dag nadat hij was gestolen zien wachten voor een rood verkeerslicht, met daarachter een auto van de politie. Dat overkwam Leonard Glazema, die de twee politie-inspecteurs in de combi alarmeerde. Een dag later heeft hij zijn auto terug. Onwaarschijnlijk? Niet bij Leonard.