Ham

Voormalige slager B.B. (64) uit Ham stak zondagmiddag in zijn eigen huis de ex-vriend van zijn dochter dood. Wat slachtoffer Tim Wils (40) uit Olmen bij zijn vroegere schoonfamilie ging doen is niet duidelijk, maar de dader en hij zouden al lange tijd met elkaar in de clinch hebben gelegen.