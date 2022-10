Man gooit brandbommen naar lokaal van migratiedienst in Dover pleegt daarna zelfmoord

Lokalen van de Britse immigratiediensten in Dover waren zondag het doelwit van brandbommen. Dat werd vernomen bij de lokale politie. Britse media melden dat het om een opvangcentrum voor migranten gaat.

Volgens de politie van Kent werden twee tot drie brandbommen gegooid. Er viel een lichtgewonde. “De dader werd geïdentificeerd en gelokaliseerd”, luidde het. De politie kon niet bevestigen of de verdachte overleden is. Volgens mediaberichten zou hij zichzelf van het leven beroofd hebben. Het onderzoek is nog aan de gang.

De aanval vond plaats nadat bijna duizend migranten zaterdag in Groot-Brittannië aankwamen nadat ze het Kanaal hadden overgestoken. Daarmee staat de teller op bijna 40.000 migranten die sinds het begin van het jaar de gevaarlijke oversteek hebben gemaakt in bootjes.

“We zijn op de hoogte van een incident aan Western Jet Foil in Dover en de politie is aanwezig”, verklaarde een zegsman van het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Het zou ongepast zijn nu verdere commentaar te geven.”

