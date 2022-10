Leverkusen away wordt een mijlpaal. Het is het honderdste Europese duel van voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert, die in 2011 de club in handen namen. Het begon in Azerbeidzjan en kijk waar ze nu staan: uitgerekend in hun jubileummatch kan Club geschiedenis schrijven met groepswinst in de Champions League.