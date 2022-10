Leopoldsburg (geel) speelt haasje-over met Turkse Rangers in 2B na winst in de onderlinge topper. — © Dick Demey

In 2A verliest de top twee en neemt Vlijtingen de leiding en in 2B pakt Leopoldsburg de koppositie over van Turkse Rangers, na winst in de onderlinge topper. Lindelhoeven smeerde Boorsem zeven goals aan. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)