Kamal Sowah als Europese troef van Club Brugge: “Blij dat ik er weer bij ben”

Sowah speelde een prima partij tegen Oostende. In offensief opzicht was hij de meest actieve bij Club. Met een mooie één-twee zette hij de 1-0 van Vanaken op en hij dwong ook de 4-2 af. Zijn eerste competitiegoal zat er niet in. Nochtans had hij heel graag vanaf de stip gescoord. Maar eerst eiste Jutgla – tot zijn ontgoocheling – de penalty op en nadien won Nielsen het pleit. “Natuurlijk wou ik eentje nemen”, zei Sowah. “Ik heb het telkens gevraagd, maar de jongens namen een andere beslissing. Die respecteer ik. Casper kwam bij die tweede alsnog naar mij om te vragen of ik hem wilde trappen, maar hij was aangeduid, dus ik heb hem maar laten doen. Ik zal wel blijven zagen tot het mijn beurt is, en dan ram ik de bal door het net.” (lacht)

Hij is gretig, da’s duidelijk. Zeker nadat hij op Union (2-2) op de bank zat en thuis tegen Porto (0-4) geschorst was. In de Champions League scoorde Sowah wél al, tweemaal zelfs. En tegen Leverkusen wil hij opnieuw brokken maken met spitsbroeder Jutgla. “Ik ga niet zeggen dat ze mij de vorige match gemist hebben, want er is genoeg kwaliteit in de groep. Maar ik zal blij zijn als ik opnieuw kan spelen. Het maakt totaal niet uit dat we al geplaatst zijn. We willen in Duitsland gaan winnen en groepswinnaar worden.”