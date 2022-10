Eindelijk weer wat animo dankzij Eli Iserbyt en Laurens Sweeck: “Jullie willen toch wat peper en zout in de cross?”

“Laag-bij-de-gronds” en” kinderachtig”. Die verwijten kreeg winnaar Eli Iserbyt (26) in Ruddervoorde naar het hoofd geslingerd namens Laurens Sweeck (28). Opgefokt reed de ex-Belgische kampioen een dag later naar de zege in de Wereldbeker van Maasmechelen. Mooi zo, eindelijk wat peper en zout in de cross.

Laurens Sweeck reed tot vorig jaar in de schaduw van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Zijn vertrek naar Crelan-Fristads, een van de ploegen van de broers Roodhooft, is een zegen voor Sweeck en voor de cross. De Belgische kampioen van Antwerpen 2020 is bezig aan een knappe seizoenstart, maar zag die nog niet beloond met een zege. Toen het zaterdag in Ruddervoorde opnieuw misliep en hij Eli Iserbyt alsnog zag profiteren van de twee lekke banden van Lars van der Haar ontplofte het even in zijn hoofd. Hij vond het kinderachtig en een gebrek aan verantwoordelijkheid dat Iserbyt weinig hulp bood in de achtervolging op Van der Haar. Om dan finaal toch als een raket naar voren te schieten om de zege te pakken.

Iserbyt haalde terecht zijn schouders op. “Hij was wellicht een beetje gefrustreerd omdat hij nog niet gewonnen had. Hij is nu een kopman, dan mag je al iets meer doen. Ach, in het heetst van de strijd worden al eens dingen gezegd, dat hoort erbij. Ik ben ook altijd scherp in mijn uitspraken, ik ben blij dat het nu eens iemand anders was. Jullie willen toch wat peper en zout in de cross?”

Revanche

Hoe dan ook: een dag later pakte Sweeck revanche door te winnen in Maasmechelen. Hij profiteerde maximaal van een val van Iserbyt halfweg. “Ik was niet méér gemotiveerd dan anders”, reageerde Sweeck. “Alleen had ik het geluk nu eens aan mijn zijde. Neen, ik heb niet meer met Eli gepraat over Ruddervoorde. Ieder zijn mening. Ik moet dat niet vergeten, maar iedere cross is anders.”

Voor Sweeck, die zoontje Mathis meenam op het podium, is dit zijn eerste zege in de Wereldbeker. “Ik wacht hier al een jaar of acht op. Deze winst komt net onder mijn zege in het BK. Ik moest niet van ploeg veranderen om dit voor elkaar te krijgen, maar die andere lucht doet mij deugd. Ik kan mij tonen hoe ik wil. Het zorgt ook voor wat leven in de cross.”

Veel kritiek op parcours

De eerste veldrit in Maasmechelen zorgde voor heel veel publiek en veel sfeer op een prachtige locatie tussen de mijnterrils. Maar de renners waren niet echt te spreken over het parcours. “Er lagen veel stenen. Als er hier ooit een natte editie komt, wordt het erg”, zei Sweeck.

Iserbyt was scherper: “Dit is de Wereldbeker onwaardig. Loop eens met je blote voeten op gras en doe dat dan eens op harde stenen. Daarmee kan je het vergelijken. Belachelijk. Je kon geen bocht nemen en er was geen enkel stuk rechtdoor. Als je meer dan een uur op dit parcours rijdt, ga je met een hernia naar huis. En dat zeg ik niet omdat ik niet won. Hier komen we volgend jaar niet meer terug. Enkel als ze hun best doen door het parcours af te graven en er vervolgens gras op te leggen.”