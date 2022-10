Straffe prestatie: Metejoor staat al een jaar in de Ultratop

Metejoor zorgt voor een bijzondere prestatie in de Ultratop. Zijn debuutplaat staat exact een jaar in de hitlijst, en van die 365 dagen stond het album geen enkele keer buiten de top 10.

Het titelloze album kwam de hitlijst begin november 2021 binnen op de eerste plaats, en stond daar tijdens de vorige herfstvakantie exact één week. Vervolgens waren er nog drie weken aan kop van de hitparade in maart van dit jaar. Het album steeg en daalde in de Ultratop, maar de voorbije 52 weken was er voor Metejoor altijd een plekje bij de beste tien van Vlaanderen weggelegd.

Zelfs de albums van Adele, die jarenlang kamperen in de hitparade, konden destijds deze krachttoer van de zanger uit de Kempen niet evenaren.

Metejoor wil het ijzer smeden nu het heet is. Enkele dagen geleden kondigde hij aan over een jaar zullen optreden in het Sportpaleis. En ook aan belangstelling op televisie geen gebrek. Volgende lente maakt hij zijn opwachting in Liefde Voor Muziek op VTM.