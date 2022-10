Sterk staaltje fairplay, zaterdagavond in vierde provinciale A. In Koersel B-HW Zonhoven wees de ref bij een 0-0-stand naar de stip, maar ‘slachtoffer’ Thomas Cleeren gaf zélf toe dat hij uitgleed en er dus geen sprake was van een fout op hem. Weg penalty. “Ik moet toegeven dat ik even twijfelde”, lacht Cleeren, die later in de partij wel nog scoorde… vanop strafschop.