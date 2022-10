Herk-de-Stad/Nokere

Zijn BMW E36 compleet in het nieuw steken om die aan zijn jongere broer te schenken. Dat was de droom van de ongeneeslijke zieke Samuel Van Tuyckom (19) uit het Oost-Vlaamse Nokere. Kristof Mombaerts (38) van Blacksheep Automotive uit Herk-de-Stad sloeg de handen in elkaar met enkele bevriende autofanaten om die droom waar te maken.