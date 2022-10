Fransman gaat op date met Amerikaanse, maar laat haar onmiddellijk zitten: “Geen gluten? Maar gluten zijn croissants!”

Een Franse acteur die momenteel in Los Angeles verblijft, deelt de cultuurshock die hij beleeft op sociale media. In een van zijn recente video’s beweert hij dat hij onlangs een eerste afspraakje had met een Amerikaanse vrouw, maar dat was naar eigen zeggen een ramp. Vooral toen ‘Kimberley’ hem vertelde dat ze geen gluten eet of alcohol drinkt. “Maar gluten zijn croissants!”, klinkt het verontwaardigd in de video die intussen al miljoenen keren werd bekeken. Het is niet duidelijk in welke mate hij acteert en overdrijft, maar zijn volgers zijn het erover eens: “Dat van die croissants en baguettes… Een instant classic!”