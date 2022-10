Ysaline Bonaventure grijpt naast toernooizege op ITF-toernooi Poitiers, maar bereikt wel hoogste ranking ooit

Ysaline Bonaventure (WTA 105) heeft zondagnamiddag het ITF-toernooi van het Franse Poitiers (hard/80.000 dollar) niet kunnen winnen. In de finale ging onze landgenote in twee sets onderuit tegen de zestienjarige Kroatische Petra Marcinko (WTA 283): 6-3 en 7-6 (7/2) na 1 uur en 18 minuten.

Ondanks de nederlaag duikt Bonaventure maandag wel voor het eerst in haar carrière de top honderd van het vrouwentennis binnen. Eind vorig seizoen stond ze pas op de 228e plaats, haar huidige ranking is haar hoogste ooit. Vorig weekend was ze ook al finaliste in het Duitse Hamburg.