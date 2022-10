24-jarige acteur komt om bij Halloweendrama in Zuid-Korea

De identiteit van één van de 154 dodelijke slachtoffers is nog niet bekend bij de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Alle anderen konden aan de hand van identiteitskaarten en foto’s wel al geïdentificeerd worden. Het duurde enige tijd om alle 153 namen te verzamelen omdat er ook heel wat minderjarigen aanwezig waren in het steegje in de populaire uitgaansbuurt Itaewon. Ook de identificatie van 26 buitenlanders verliep wat trager.

Bij de dodelijke slachtoffers zit ook de 24-jarige acteur Lee Ji Han. Hij raakte bekend in Zuid-Korea toen hij in 2017 deelnam aan het tweede seizoen van het populaire programma Produce 101, een soort muzikale survivalshow waarbij de laatste 11 overblijvers een nieuwe Kpop-groep vormen.

Zijn agentschap bevestigt het overlijden. “Het is waar dat Lee Ji Han is overleden als gevolg van het ongeluk in Itaewon op 29 oktober. We hoopten ook dat het niet waar was, en we waren erg geschokt toen we het nieuws hoorden. De familie lijdt momenteel immens veel verdriet, dus we zijn erg voorzichtig. Moge hij rusten in vrede.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)