Union Berlijn blijft de fiere leider in Bundesliga: Europa League-tegenstander van Union wint van Mönchengladbach na doelpunt in minuut 97 (!)

Union Berlijn ziet de Europa League-ontmoeting van aankomende donderdag in Leuven met Union Sint-Gillis tegemoet met een 2-1 zege tegen Borussia Mönchengladbach. De winnende treffer voor Union viel pas in de absolute slotfase.

Union Berlijn was in eigen huis op achtervolgen aangewezen na een treffer van Nico Elvedi iets na het halfuur. Kevin Behrens stelde tien minuten voor tijd orde op zaken en Christopher Trimmel zag zich in de 86ste minuut de Berlijnse winning goal door de neus geboord worden omwille van buitenspel.

Maar Danilho Doekhi zorgde in het de slotminuut met een rake kopbal toch voor de drie punten. Het Duitse Union plooit met 26 punten vooralsnog zo nog niet voor Bayern München, dat 25 punten telt en voorlopig nog tevreden moet zijn met een tweede plaats.

Voor aanvang van de zesde en laatste speeldag van de groepsfase in de Europa League staat Union Berlijn tweede in groep D met 9 punten. Union Sint-Gillis is al zeker van groepswinst met 13 punten. Naast Union Berlijn is ook de Portugese nummer drie Braga met 7 punten nog niet uitgeteld voor de volgende ronde.