Natalia kiest voor Beringse Jasmin: “Beter dan Britney Spears”

De Blind Auditions zijn voorbij en de teams zitten vol in The Voice van Vlaanderen. Natalia had op het laatste moment nog een plekje vrij voor Jasmin Mahmood (22) uit Beringen. “Ik ben heel blij dat ik dat pareltje nog heb in mijn team.”

Terwijl vijfde coach Laura Tesoro backstage kippenvel kreeg, drukte Natalia snel af voor Jasmin Mahmood. De Beringse zong een eigen versie van Crazy van Gnarls Barkeley. “Ik voelde wel dat je bij momenten misschien een beetje zenuwachtig was, maar ik vond het overall echt wel heel goed gezongen”, zei Natalia. “Het deed mij heel erg aan Britney Spears denken”, gaf Jan Paternoster als compliment. “Ik vond het beter dan Britney Spears”, antwoordde Natalia, waarna ze Jasmin in haar team en The Voice verwelkomde. De Kempense was erg trots op haar laatste aanwinst: “Ik ben heel blij dat ik dat pareltje nog heb in mijn team.”

LEES OOK. Na finaleplek in ‘Regi Academy’ probeert Jasmin uit Beringen het in ‘The Voice’: “Heel erg teleurgesteld”

Eerder in de aflevering bezweek Ashley Feytons wat aan de zenuwen. “Veel te veel stress mannekes”, zei de Diepenbekenaar na afloop. “Het is zo spijtig”, volgde meteen erna terwijl de coaches zijn apart stemgeluid loofden. Maar volgens Koen en co. moest het juister: “De band stond al in het station van Vilvoorde terwijl jij nog op straat aan het wandelen was.” Toch kreeg Ashley een groot applaus. “Je hebt zo weinig kansen om je te bewijzen, spijtig als het dan niet lukt”, zuchtte hij achteraf.

LEES OOK. Ashley uit Diepenbeek in ‘The Voice’: “Besefte niet hoe belangrijk momenten met mama waren, tot ze er niet meer was”

Daarmee zit de eerste fase van dit achtste seizoen van The Voice erop. Vrijdag starten de Knockouts.(nco)