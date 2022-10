Een mooie winnaar met Laurens Sweeck en het massaal opgekomen publiek dat voor een magnifieke sfeer zorgde. De eerste wereldbekercross in Maasmechelen leek op alle vlakken een voltreffer, tot na afloop de renners vlijmscherpe kritiek uitten het parcours. “Dit was Wereldbeker onwaardig, hier komen we niet meer terug.”