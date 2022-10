Alweer geen clean sheet voor Courtois, rode primeur voor Kroos en laat afgekeurd doelpunt: Real Madrid kan niet winnen van laagvlieger Girona

Real Madrid is in eigen huis gestruikeld tegen Girona. De Koninklijke miste duidelijk aanvalsleider Benzema en kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Het ziet Barcelona, dat gisteren wel kon winnen, zo naderen tot op een punt. Het is voor Real, met Eden Hazard alweer de hele wedstrijd op de bank, het tweede puntenverlies van het seizoen.

Vinicius kon Real pas in minuut 70 op voorsprong schieten tegen een stug Girona, toch pas zestiende in de stand. Op assist van Toni Kroos kon de Braziliaan het leer simpel binnen schuiven.

Tien minuten later stonden de bordjes echter alweer gelijk. Girona kreeg een strafschop en invaller Stuani faalde niet. Thibaut Courtois was zo klopt. Opvallend: ‘El Muro’ kon dit seizoen nog niet de nul houden in de competitie, al mag de fout daarvoor vooral bij de Real-defensie gezocht worden.

Real ging na de zure tegentreffer nog op zoek naar de winning goal. Die leek er ook te komen nadat Rodrygo scoorde, maar zijn doelpunt in de laatste minuut van de reguliere speeltijd werd afgekeurd. Aanvoerder Benzema, die in de lappenmand ligt, werd duidelijk gemist in de Spaanse hoofdstad.

Real eindigde de wedstrijd uiteindelijk nog met tien man na een tweede gele kaart voor Toni Kroos. Een unicum voor de Duitser, want het was de eerste keer dat hij van het veld werd gestuurd. En dat in een carrière van 15 jaar.

Door het gelijkspel ziet Real aartsrivaal Barcelona, dat gisteren wel kon winnen, naderen tot op een punt. Girona bivakkeert samen met drie andere teams op de voorlaatste plaats.