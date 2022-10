Tom Pietermaat liep een hoofdblessure op en sakkerde over de onverantwoorde aanslagen van Luik. — © Dick Demey

In een ware Halloweensfeer met veel intensiteit, stromend bloed en horrorduels, kreeg Patro, na een 0-1 voorsprong en meer dan één volle helft met tien man, in de Luikse hel alsnog in de 91‘ een dodelijke dolksteek. “Onverantwoorde aanslagen”, sakkerde Tom Pietermaat.