Limburg United en Charleroi wippen Bergen en Okapi Aalst uit Beker van België basketbal

Limburg United en Bergen sloten vrijdagavond de heenwedstrijd van de 1/8ste finale van de Belgische Cup op een draw (87-87) af. In de return kenden de Limburgers in Hasselt geen problemen met de Henegouwers. Limburg United domineerde en realiseerde na 24-17, 41-35 (rust) en 63-51 een ruime 80-59 overwinning. Maxime De Zeeuw (17 punten, 8 rebounds), Alex Stein (16 punten), Yannick Desiron (10 punten) en Jonas Delalieux (12) waren de sterkhouders bij de Limburgers. Bergen miste wel de Amerikaanse guard Charles Moore (rug). De kwalificatie van Charleroi, dat de heenmatch in de Dôme met 82-62 had gewonnen, kwam in Okapi Aalst nooit in gevaar. De Ajuinen wonnen na een 36-33 bonus halfweg wel met 84-82 de return, maar dat was dus niet voldoende voor kwalificatie. Voor het jonge Charleroi van coach Sam Rotsaert is de kwalificatie wel een opsteker.Geen problemen voor Antwerp Giants, Leuven Bears, Luik, Brussels en Kangoeroes Mechelen De eersteklassers Antwerp Giants, Leuven Bears, Luik, Brussels en Kangoeroes Mechelen lieten zich niet verrassen. De Sinjoren wonnen met 82-102 bij derdeklasser Oostkamp, Leuven Bears met 73-108 van Comblain (derde klasse), Luik met 63-116 van Hasselt (derde klasse), Brussels met 82-11 van Esneux (derde klasse) en Kangoeroes Mechelen met 63-97 van tweedeklasser Royal IV. Oostende dinsdag naar MelseleDe laatste 1/8ste finale wordt dinsdag 1 november (14u30) afgewerkt. Tweedeklasser Melsele krijgt dan met kampioen en bekerwinnaar Oostende hoog bezoek. De kwartfinales, Antwerp Giants-Leuven Bears, Brussels Luik, Kangoeroes Mechelen-Charleroi en Limburg United Oostende/Melsele worden in het weekend van 9-11 december betwist. De halve finales staan in het weekend van 20-22 januari geprogrammeerd en de finale van de Belgische Cup op zondag 12 maart (Vorst Nationaal).