Blessure van Engels international Saka overschaduwt forfaitzege Arsenal tegen hekkensluiter Nottingham

Arsenal heeft zondagnamiddag in Premier League de vloer aangeveegd met rode lantaarn Nottingham Forest: 5-0. Door de ruime zege doen de Gunners opnieuw haasje-over met Manchester City in het klassement, maar achteraf waren er in Noord-Londen toch vooral zorgen om de blessure van Bukayo Saka.

Gabriel Martinelli opende al na vijf minuten de score. Op voorzet van Saka buffelde hij de openingstreffer voorbij Forrest-doelman Henderson. Martinelli vierde zijn openingsdoelpunt door hulde te brengen aan Pablo Mari, die afgelopen donderdag betrokken geraakte in een steekincident in een supermarkt nabij Milaan. Mari is eigendom van Arsenal en momenteel op huurbasis actief bij Monza. De verdediger werd eerder op de dag ontslagen uit het ziekenhuis.

Reiss Nelson (twee stuks), Thomas Partey en aanvoerder Martin Odegaard maakten de andere doelpunten voor de Gunners, waar Mikel Arteta Albert Sambi Lokonga geen speelgelegenheid gunde. Orel Mangala was hetzelfde lot beschoren bij Nottingham Forrest.

Maar het moment van de wedstrijd vond plaats in minuut 27. Nadat Bukayo Saka de hele tijd al het leven werd zuurgemaakt door de Nottingham-defensie, bleef hij nu zitten nadat hij zijn enkel had verzwikt. Slecht nieuws voor Arsenal dat de 21-jarige winger, dit seizoen in de competitie al goed was voor 4 goals en 5 assists in twaalf wedstrijden, misschien wel een tijdje zal moeten missen.

Met het WK op minder dan een maand, is het bang afwachten of de blessure van Saka niet te erg is. Bondscoach Southgate houdt ongetwijfeld zijn hart vast.

De overige doelpunten:

