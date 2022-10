In de absolute slotfase gaf Standard de zege nog wat extra glans met twee doelpunten van invaller Stipe Perica. — © BELGA

Het hoeft niet elke week vuurwerk te zijn. Na de klepper tegen Anderlecht boekte een zuinig maar efficiënt Standard tegen Zulte Waregem (0-3) zijn achtste zege in tien wedstrijden. Met drie doelpunten in de laatste tien minuten duwden de Rouches hun ex-coach Mbaye Leye nog wat dieper in de miserie.