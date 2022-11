Onze tv-tips: een gruwelijke moord, twee tennissers en een inbreker

Strokes of genius

Canvas, di, 23.15 u

Het tennis bij de heren werd de afgelopen decennia gedomineerd door Roger Federer en Rafael Nadal. De eerste besloot onlangs stoppen, en de laatste is nog altijd bezig. Maar de voorlopige balans is al indrukwekkend. Met 42 Grand Slams stonden ze onafgebroken op de eerste twee plaatsen in de ranglijst. Deze documentaire schetst de beroemde wedstrijd die plaatsvond op Wimbledon in 2008. (tove)

Art of the steal

VTM4, di, 20.35 u

Kurt Russell en Matt Dillon nemen de honneurs waar in deze misdaadkomedie over een derderangs stuntrijder en een voormalige kunstdief die beslist om nog een laatste lucratieve klus uit te voeren. Net wanneer hij ermee wil stoppen, heeft zijn broer de smaak van het stelen te pakken en komt met een erg riskante roof op de proppen. Geen ingewikkeld plot, net wat een luchtige film met veel spanning kan verdragen. (tove)

De kroongetuigen

VTM, di, 21.40 u

Een terugblik op een waargebeurd misdaadverhaal uit onze regio. Op 30 juni 2007 gaat de 18-jarige Gabby Hessels met een groep vrienden naar de jaarlijkse openluchtfuif in Zichen-Zussen-Bolder vlakbij de grens met Nederland. Ze zou bij haar vriend slapen, maar daar komt ze nooit aan. Uiteindelijk ligt ze vermoord in een maïsveld. De ploeg van Jeroen Wils reconstrueert deze gruwelijke feiten. (tove)