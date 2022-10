Onze tv-tips: Halloween, een machtige industrie en de menopauze

Halloween

VTM3, ma, 20.35 u

Een vervolg op de beroemde slasherfilm van John Carpenter uit 1978, die bovendien zeer goed uit de verf komt. Jamie Lee Curtis en David Gordon worden de stuipen op het lijf gejaagd in deze film die zich afspeelt in de nacht van Halloween. 40 jaar nadat Laurie ontsnapt aan moordenaar Michael Myers keert de gemaskerde figuur terug om wraak te nemen. Kan jij de spanning aan? (tove)

Power of big oil

NPO2, ma, 22.42 u

Telkens slaagt de fossiele brandstofindustrie erin om de klimaatverandering te ontkennen, wetenschappelijke bewijzen in twijfel te trekken en daarmee noodzakelijke maatregelen steeds weer uit te stellen. In twee delen schetsen de reportagemakers via gesprekken met lobbyisten en wetenschappers de macht en de invloed van de belangrijkste bedrijven van de fossiele brandstofindustrie. (tove)

Sex, mind and menopause

Canvas, ma, 20.35 u

Heel wat ervaren vrouwen nemen ontslag, missen promotie of worden ontslagen vanwege een gebrek aan begrip voor de menopauze. Niet altijd staan mannen stil bij de effecten van de menopauze. Wat kunnen werkgevers doen en hoe ziet een goed beleid rond de menopauze eruit? In deze Britse documentaire van Louise Pirie onderzoekt ze wat de invloed is van de menopauze op lichaam en geest. (tove)