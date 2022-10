Eli Iserbyt haalt snoeihard uit na nieuwe cross in Maasmechelen: “Dit is de Wereldbeker onwaardig, hier komen we niet meer terug”

De Wereldbeker veldrijden hield zondag voor het eerst halt in Maasmechelen, gloednieuw parcours incluis. Laurens Sweeck pakte er zijn eerste zege van het seizoen, maar achteraf ging vooral over het parcours. Vooral Eli Iserbyt, na een valpartij finaal nog derde, was not amused en haalde hard uit naar de organisatie. Maar ook runner-up Lars van der Haar was kritisch.

Eli Iserbyt werd in Maasmechelen derde maar blijft desondanks wel leider in de wereldbekerstand, nadat hij de eerste drie manches op zijn naam had geschreven. Na een valpartij halverwege de veldrit mocht hij de zege vergeten en streed hij enkel nog voor de ereplaatsen. Na afloop was hij scherp voor de parcoursbouwers.

“Op de plaats waar ik ten val kwam, lagen een pak stenen. Mijn voorwiel slipte daar weg en ik kon niet meer corrigeren. Zo ging ik over de fiets heen en tegen de vlakte. Daarna moest ik alles in het werk stellen om alsnog iets van mijn wedstrijd te maken. Een derde plaats was daarop het hoogste haalbare na mijn val. Mijn beide knieën liggen open. Dit is geen parcours om een wereldbekercross te organiseren”, fulmineerde Iserbyt.

“Dit parcours kan je aanbieden in pakweg de Exact Crossen, maar niet voor de wereldbeker. Loop eens met je blote voeten op gras en doe dat dan eens op harde stenen. Je zal het verschil wel meteen voelen. Hier kan je niet echt op rijden. Een bocht nemen is heel moeilijk, grip is bijna onbestaande. Er werd, denk ik, één steen gemarkeerd met een oranje spuitbus. Dit was gewoon belachelijk... Ik denk eraan volgend jaar niet meer terug te komen naar Maasmechelen. De organisatoren kunnen wel trachten hun parcours aan te passen door bepaalde punten te herzien. Het is ook niet omdat ik niet gewonnen heb dat ik deze kritiek uit. Bijna iedereen reed hier lek, dan weet je al genoeg.”

Van der Haar: “Bijzonder gevaarlijk parcours”

Zaterdag kende Lars van der Haar enorm veel pech. De Nederlander leek in Ruddervoorde op weg naar de zege, maar reed daarop twee keer lek en zakte zo weg naar de derde plaats. In Maasmechelen moest Lars van der Haar zondag ook de materiaalpost in. De 31-jarige Nederlander reed lek, maar kon nu wel nog een tweede plaats uit de brand slepen.

“Met de twee van gisteren/zaterdag en die van vandaag kom ik dus uit op drie lekke banden op iets meer dan 2 uur wedstrijd. Ik vond het parcours hier in Maasmechelen bijzonder gevaarlijk. Mocht het vandaag geregend hebben, wat gelukkig niet het geval was, dan hadden we hetzelfde gekregen als destijds op het wereldkampioenschap in Bieles (2017, in Luxemburg). Dit noem ik echt waar geen omloop voor een wedstrijd van de wereldbeker. Maar er waren wel een pak toeschouwers afgezakt naar Maasmechelen en dat is misschien wel het belangrijkste van allemaal”, gaf Lars van der Haar mee.

Laurens Sweeck stak er met kop en schouders bovenuit. “Laurens was vandaag zonder twijfel de beste van ons allemaal. Ikzelf was aan het knokken om terug te komen nadat ik lek was gereden. Toen ik weer aansluiting vond bij de anderen, was Laurens Sweeck al gaan aanvallen. Ik weet niet of ik had kunnen reageren op zijn demarrage, want ik was teruggeslagen. Nadat ik lek was gereden, trok ik nogmaals de materiaalpost in om met een andere bandendruk verder te rijden. Het parcours leent zich er ook niet toe om gemakkelijk andere renners in te halen. Gelukkig krijgen we dinsdag met de Koppenbergcross al een nieuwe wedstrijd en daarop wacht het Europees kampioenschap van Namen. Daar wil ik ten volle mijn titel verdedigen.”