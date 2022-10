Vlamingen winnen finale van ‘Lego masters’ en gaan naar huis met 25.000 euro

De opnames van de finale zijn al een drietal maanden achter de rug, maar Tom en Peter konden pas zaterdagavond officieel klinken op hun overwinning. Dan pas werd de laatste aflevering van Lego masters uitgezonden. “Eindelijk moeten we niet meer liegen. (lacht) We hebben samen met vrienden en familie op een groot scherm naar de finale gekeken”, vertellen de West-Vlaamse neven zondagochtend. “Ook de andere kandidaten zijn afgezakt, zelfs uit Nederland. Het was een goed feestje.”

Underdog

In de finale kregen de overgebleven kandidaten, twee Nederlandse duo’s en Tom en Peter, vrij spel. De opdracht was duidelijk: de jury omverblazen met een indrukwekkend bouwwerk. En dat in 28 uur tijd, met in de helft een pauze om even bij te slapen. Tom en Peter kozen voor een piratenthema, inclusief indrukwekkend schip en woest zeemonster. “We hadden als kind een pirateneilandje en een boot in Lego. Het was dus pure nostalgie om hieraan te bouwen.”

Hun werk kon het meest overtuigen. “De overwinning kwam voor ons onverwacht”, zegt Peter. “We hadden zelfs nooit gedacht dat we in de finale zouden staan. De andere kandidaten hadden veel meer ervaring en hadden ook al een aantal eerdere opdrachten gewonnen. Wij zagen onszelf eerder als de Vlaamse underdog.” Dat naast de jury ook honderd kinderen hun stem mochten uitbrengen, gaf misschien wel de doorslag. “We hebben echt iets origineels en kleurrijks gebouwd met in het achterhoofd dat het leuk moet zijn voor kinderen.”

Bora Bora

Naast de titel van Lego masters 2022 gaan Tom en Peter ook met 25.000 euro naar huis. Concrete plannen hebben de neven nog niet met het prijzengeld. Tom: “Ik zit volop in de verbouwingen, dus dat zal daar wel goed van pas komen.” En Peter? “Nog geen idee. Onze vrouwen hebben weleens voorgesteld om naar Bora Bora te gaan, ter compensatie van de vijf weken dat we er amper waren door de opnames.” (lacht) Hoe dan ook staat eerst een minder exotische bestemming op de planning: het duo mag op bezoek in Legoland en Lego House in Denemarken.