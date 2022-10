Zangeres Joss Stone voor de tweede keer mama: “Hij is er!”

De Engelse popster Joss Stone heeft via haar sociale media laten weten dat ze opnieuw moeder is geworden.

Ze deelde een videofilmpje waarin ze pronkt met haar kersverse zoontje en de rest van haar gezin. “Hij is er!” klinkt het in haar Instagram Stories, als onderschrift.

Samen met haar vriend Cody DaLuz werd ze al op 20 oktober weer mama. Opvallend is dat de zangeres geen naam heeft meegedeeld voor het kind.

Het koppel werd in januari 2021 de ouders van dochter violet Melissa. Daarna moest ze in alle stilte nog een miskraam verwerken. Pas toen Joss eerder dit jaar bekend maakte opnieuw in verwachting te zijn, vertelde ze kort over die donkere periode.