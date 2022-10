Hangbrug ingestort in India: zeker 40 doden, honderden mensen in het water

In India, in de westelijke staat Gujarat, is zondag een brug over de Machhu rivier ingestort. Honderden mensen vielen daardoor in het water. Er zouden al zeker 40 doden geteld zijn.

Meer dan 400 mensen liepen over de brug in de westelijke stad Morbi toen het mis liep. De brug stortte in waardoor honderden in het water belandden. Op beelden van lokale nieuwszenders is te zien hoe tientallen mensen zich vastklampten aan de kabels van de brug. “We kunnen bevestigen dat 30 mensen zijn omgekomen, velen zijn uit de rivier gered en sommigen worden nog vermist,” zei Amit Jhala, een senior administrator van het staatsziekenhuis waar de slachtoffers naartoe zijn gebracht. Iets later moest de minister van Gujarat de dodentol al bijstellen naar 40. Hij verduidelijkte ook dat er ook 30 personen in kritieke toestand zijn.

Het gaat om een brug van 230 meter die gebouwd werd tijdens de 19de eeuw. De brug werd onlangs zes maanden gesloten voor renovatiewerken. Vorige week werd de brug pas opnieuw geopend voor het publiek.

