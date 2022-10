Dead Kennedys- en ex-Red Hot Chili Peppers-drummer overleden na val in eigen huis

Darren Henley, beter bekend onder zijn artiestennaam D.H. Peligro, is op 63-jarige leeftijd overleden na een val waarbij hij zijn hoofd stootte. De Amerikaan was de drummer van punkrockband Dead Kennedys, al was hij voor een korte periode ook drummer bij de Red Hot Chili Peppers.

The Dead Kennedys kondigde de dood van hun ex-drummer aan via Instagram. “We vragen u om de privacy van de familie te respecteren in deze moeilijke tijd. Bedankt voor de wensen van sterkte en woorden van troost”, klinkt het. Peligro drumde in verschillende periodes bij de punkrockband: van 1981 tot en met 1986, van 2001 tot en met 2008 en van 2009 tot en met 2022. In 1988 was de hij een jaar de drummer van de Red Hot Chilli Peppers. De samenwerking werd uiteindelijk stopgezet door de alcohol- en drugsproblemen van de drummer.

Dodelijke val

Volgens de eerste vaststellingen overleed D.H. Peligro in zijn huis in Los Angeles na een noodlottige val. Bij de val zou hij zijn hoofd gestoten hebben. Volgens entertainmentwebsite is het hoofdletsel wel degelijk de oorzaak van zijn overleden, al zou er nog “mysterie hangen rond de val”.