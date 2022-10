Maaseik boekt vlotte bekerzege, Aalst wacht in kwartfinale

Marke-Webis Wevelgem legde Maaseik zoals verwacht weinig in de weg. De Maaslanders wonnen hun achtste finale in de Beker van België volleybal zondag vlot met 3-0. Zaterdag speelt Greenyard in en tegen Aalst voor een plaatsje bij de laatste vier.

Fulvio Bertini koos voor zijn typeploeg, maar liet in de loop van de wedstrijd zijn volledige huppelhoek opdraven. Eerstenationaler Marke-Webis deed het in de Steengoed Arena meer dan behoorlijk, maar stond in elke set al snel 8-5 in het krijt. Over Reggers (13, 65 %) en Hetman (12, 59 %) liep de thuisploeg dan telkens verder uit. Ook met Thys, Bartos, Cox en Aloisi tussen de lijnen nam Maaseik vlot afstand van de West-Vlaamse tegenstander.

De kwartfinale wordt een ander paar mouwen. Om de bekerdroom levend te houden moet Maaseik (dat woensdag voor de competitie ook nog Roeselare bekampt) zaterdag voorbij Aalst, dat met 3-1 won van Haasrode-Leuven. En zo krijgt het bekertoernooi al twee vroege finales avant la lettre. Want naast Aalst-Maaseik is er ook de clash tussen bekerhouder Gent en favoriet Roeselare. Berg-op Wijgmaal vs. Menen en Hemiksem-Schelle vs. Waremme zijn de twee andere kwartfinales. Alle wedstrijden worden zaterdag om 20.30 uur op gang gefloten. (rkb )

Sets: 25-19, 25-18, 25-13.

Maaseik: Reggers 13, Hetman 12, Treial 6, Vanker 2, Fornes 8, Protopsaltis 7. Libero: Ottevanger. Kwamen in: Cox 8, Bartos 3, Thys 1, Aloisi.