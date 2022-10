Riadh Bahri: “Ik kreeg van mijn moeder te horen dat het beter was dat ik mijn vader niet meer opzocht”

“Ben jij voor de mannen?”, vroeg zijn vader ooit. Het antwoord zou hem niet bevallen. Meer nog: de papa van Riadh Bahri (34) zou nooit aanvaarden dat zijn zoon homo is. Toch is VRT-journalist en -nieuwsanker Bahri in zijn boek Uit de kast, in de kast opvallend mild voor zijn vader. En ook zijn stad Brussel blijft hij omarmen, ook al is hij er al uitgescholden en aangevallen. “Iedereen die iedereen aanvaardt, op dat punt gaan we nooit komen.”