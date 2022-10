Anderlecht heeft eerste zege onder Robin Veldman beet, maar geklungel achterin maakte het nog spannend tegen Eupen

Het mes op de keel, aflevering elvendertig voor Anderlecht. Paars-wit moést winnen van Eupen om de komende week iet of wat rustig te kunnen aanvatten: met matchen op Silkeborg in Europa, op Lierse in de beker en tegen Antwerp en Genk in de competitie kon een nieuwe misstap niet.

Robin Veldman moest voor zijn eerste competitiewedstrijd als coach puzzelen: Yari Verschaeren was uitgevallen met een knieblessure, Mario Stroeykens kwam in zijn plaats. Achterin kwam Debast opnieuw in de ploeg, waardoor Vertonghen op de linksachter belandde. Aan de overkant zat er ook een debutant in de dugout: Kristoffer Andersen – zoon van Anderlechtcoryfee Henrik Andersen – neemt voorlopig de honneurs waar na het ontslag van Bernd Storck bij Eupen.

Anderlecht mist open kansen

Paars-wit begon het best aan de wedstrijd: overwegend balbezit, enkele keren een hoekschop afgedwongen en een paar kleine kansjes. Op het kwartier was het al prijs: Hoedt stuurde Amuzu knap diep, en de winger klopte Moser in zijn korte hoek. Voor Anderlecht het sein om all-in te gaan: Wakaso legde Ashimeru neer buiten de zestien, Refaelov ging achter de bal staan en draaide hem over de muur in doel: feest in ’t Park. Paars-wit had nog voldoende kansen om voor rust de schaapjes op het droge te hebben, maar Amuzu talmde te lang en Silva miste alleen voor Moser. Eupen was nergens, maar op slag van rust werd het wel 2-1. Stef Peeters zette een vrijschop scherp voor doel, Hoedt trapte de bal keihard in eigen doel. Je moet het kunnen, Eupen zijnde: niet op doel trappen in de hele eerste helft en toch met 2-1 gaan rusten.

Bibberen

Het leek alsof Anderlecht het ongeluk over zichzelf wilde afroepen: na rust liet het Eupen te makkelijk komen. Hoewel de eerste kansjes in de tweede helft nog voor Silva en Vertonghen waren, was het Eupen dat het dichtst bij een doelpunt kwam. Prevljak hield Hoedt aan de praat, legde de bal opzij naar Stef Peeters en er was een goeie Van Crombrugge nodig om hem van de 2-2 te houden. Er volgden nog enkele corners, maar zonder gevaar.

Toen Anderlecht de neus nog eens aan ’t venster stak, was het dan toch prijs: na heel wat geharrewar belandde de bal uiteindelijk voor de voeten van Refaelov, die hem rustig overhoeks binnen trapte. Een collectieve zucht van opluchting ging door het Lotto Park. Die zucht maakte drie minuten later plaats voor gefluit: opnieuw kreeg Stef Peeters – op ongeveer dezelfde plek als voor rust – de kans om aan te leggen vanop vrije trap. Nu knalde de nummer 8 de bal zélf tegen de touwen vanuit een vrijwel onmogelijke hoek voor een linkspoot. Hoedt was opnieuw in de buurt, en ook Van Crombrugge verkeek zich.

Veldman besloot om in te grijpen en liet Theo Leoni – zijn aanvoerder bij de RSCA Futures – onder luid applaus debuteren. De jonge middenvelder is “al” 22, maar een vaste waarde in de jeugdploegen van paars-wit. Anderlecht mocht nog van geluk spreken: een sterke Debast ging aan het blunderen, maar Van Crombrugge pareerde de inzet van Prevljak, die wel werd afgevlagd voor buitenspel. Uiteindelijk stelde El Hadj - gerehabiliteerd na zijn weigering om met de Futures te spelen eind augustus - de zege veilig: hij krulde op een tegenaanval de bal in de verste hoek.

Anderlecht won zo uiteindelijk voor het eerst in zes (!) matchen over alle competities heen, al oogt de balans met 6 op 18 in de competitie nog steeds bijzonder mager. Door deze zege komt Anderlecht naast Cercle Brugge op de tiende stek, Eupen blijft hangen in de gevarenzone met slechts één puntje meer dan Seraing en Zulte Waregem.

Voor paars-wit wacht donderdag opnieuw een match van de waarheid in Denemarken, waar het Silkeborg moet kloppen om nog Europees door te stoten.

RSC Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo (89’ Sadiki), Debast, Hoedt, Vertonghen, Diawara (75’ Leoni), Ashimeru, Refaelov (75’ Esposito), Stroeykens, Amuzu (60’ El Hadj), Silva

Eupen: Moser, Van Genechten, Lambert, Davidson (78’ Paeshuyse), Magnée (84’ Déom), Wakaso (46’ Charles-Cook), Peeters, Alloh (84’ Gassama), Bitumazala, N’Dri (59’ Nuhu), Prevljak

Doelpunten: 14’ Amuzu (Hoedt) 1-0, 19’ Refaelov 2-0, 44’ Hoedt (eigen doelpunt) 2-1, 65’ Refaelov (Murillo) 3-1, 68’ Peeters 3-2

Gele kaarten: 17’ Wakaso, 59’ Alloh, 67’ Murillo, 85’ Silva

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Jan Boterberg