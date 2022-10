Coach Kris Eyckmans ondanks uitschakeling tevreden over teamprestatie: “Maar die combinatie van pech en rommelige fasen moet eruit”

Het bekeravontuur van Haasrode Leuven zit er al op. De 1/8ste finale in Aalst werd een nek-aan-nekrace, want een vijfsetter behoorde zeker tot de mogelijkheden, maar uiteindelijk trokken de Ajuinen met 3-1 aan het langste eind.

Nog steeds geen Simon Peeters op het wedstrijdblad bij de Leuvenaars. De onfortuinlijke receptie-hoekspeler ondervindt nog altijd last van een scheurtje in het bovenbeen, maar wordt wel klaargestoomd om zo snel mogelijk zijn wederoptreden te maken.

De start was stevig, met veel aanvallende efficiëntie langs beide kanten. Pas toen Berre Peters een dubbelslag lukte bij 13-12 en ook Tuerlinckx zijn duit in het zakje deed, sloeg VHL een eerste kloofje dat het niet meer uit handen gaf. De herneming was wel duidelijk voor Aalst met een maximale kloof bij 20-13 dankzij onder meer een opslagreeks van een sterke Overbeke.

“Maar in set drie is het opnieuw enorm spannend”, zegt de Leuvense coach Kris Eyckmans. “We leidden lange tijd met een kleine voorsprong tot hun middenman Sanches tegen de netrand serveerde en de bal op 2 cm achter het net doodviel. Brute pech, want in plaats van dat we opnieuw op voorsprong kwamen, keken we plots aan tegen een achterstand aan.”

“Nadien was onze receptie nog eens verrast na een netbal en verloren we de set. Ik ben er wel van overtuigd dat als die netballen er niet komen, we onze receptie perfect kunnen brengen en we de set binnenhalen. Het zit dus allemaal in een klein hoekje.”

In set 4 zag het er lang naar uit dat de Leuvenaars een tiebreak in de wacht zou slepen, maar gaven ze een 12-16-voorsprong uiteindelijk nog uit handen. “En dat telkens na een opslagreeksje van Aalst waar we moeilijk uitgeraakten. Jammer, want een vijfde set was zeker niet onverdiend geweest, maar we hebben het niet gehaald”, gaat Eyckmans verder.

Al beter

“Enerzijds vind ik het spijtig dat we uit de beker liggen, want het was een wedstrijd die ik erg graag wilde winnen. Anderzijds speelden we al beter dan tegen Gent, dus ik ben zeker nog niet in paniek, al moet die combinatie van pech en rommelige fasen er wel uit.”

Een feit is ook dat het bekerparcours van VHL sowieso al niet voor de poes was met Maaseik als mogelijke tegenstander in de kwartfinales en Roeselare in de halve finales. Met dit seizoen ook al geen Europees volleybal ligt de focus vanaf nu dus alleen op de competitie.

“Met de beker en Europees volleybal erbij hadden we toch eerder moeten toeleven van wedstrijd naar wedstrijd. Nu komt er dus extra tijd vrij die we goed kunnen gebruiken om andere accenten te leggen, puur en alleen in functie van de competitie. Ik probeer in deze uitschakeling dus ook wel de positieve zaken te zien”, besluit Eyckmans.