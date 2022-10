Spaanse profvoetballer van Monza heeft na mesaanval nabij Milaan ziekenhuis mogen verlaten

De Spaanse voetballer Pablo Mari is zondag ontslagen uit het ziekenhuis. Enkele dagen eerder was hij een van de slachtoffers van de mesaanval in een supermarkt nabij Milaan.

Mari’s club Monza bevestigt dat de 29-jarige verdediger teruggekeerd is naar huis en een periode van volledige rust in acht zal nemen.

Mari, die wordt uitgeleend door Arsenal, werd bij de aanval geraakt in de rug en had een operatie nodig. De voetballer was met vrouw en kind aan het winkelen in Assago, nabij Milaan, toen een man meerdere mensen aanviel met een mes. Daarbij kwam een werknemer van de winkel om het leven en raakten vijf anderen (bij wie Mari) gewond.

De 46-jarige dader werd opgepakt door de politie nadat hij door een oud-voetballer, Massimo Tarantino (ex-Napoli en Inter), was ontwapend. De man bleek te kampen met psychische problemen.