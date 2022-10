Zweedse Sarah Lahti is categorie apart in CrossCup Mol, Mieke Gorissen afgetekend beste Belgische

De Zweedse Sarah Lahti heeft zondag bij de vrouwen de CrossCup in Mol gewonnen, de tweede manche van het regelmatigheidscriterium in het veldlopen. Mieke Gorissen was afgetekend de beste Belgische aan het Zilvermeer op een derde plaats.

In de aanvangsfase was het de Keniaanse Mauerine Cherotich die er als een speer vandoor ging, maar ze vergaloppeerde zich en moest uiteindelijk vrede nemen met een vierde plaats. De Zweedse Lahti nam al snel over en won uiteindelijk met een grote voorsprong voor de Nederlandse Silke Jonkman. Mieke Gorissen startte rustig, maar liep een sterke en progressieve wedstrijd om uiteindelijk als derde te eindigen.

Eline Dalemans was tweede Belgische op een vijfde plaats, Chloé Herbiet was derde Belgische op plaats acht. Lisa Rooms, vorige week nog winnares in Berlare, moest vrede nemen met een negende plaats. Gorissen neemt de leiderstrui over van Rooms.

Op 27 november volgt in Roeselare de derde manche van de CrossCup, tevens de EK-selectiecross.