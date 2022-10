De Keniaanse atleten waren zondag aan het feest in de marathon in het Duitse Frankfurt. Bij de mannen won Brimin Misoi na 42,195 km in 2u06:11 voor zijn landgenoot Samwel Mailu, tweede op 1:08. De Ethiopiër Derese Ulfata vervolledigde het podium op 1:19.

Bij de vrouwen was de volledige top drie Keniaans gekleurd. Sally Kaptich haalde het in 2u23:11 voor Helah Kiprop (2u24:40) en Jackline Chepngeno (2u25:14).