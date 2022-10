Er staat geen maat op Van Empel! Nederlandse wint duel der jonkies in Maasmechelen

Fem van Empel heeft in Maasmechelen de vierde Wereldbekermanche van het seizoen op haar naam geschreven. De Nederlandse won nabij de oude mijn nadat ze ook al de vorige drie manches won. Tot in de slotronde had ze het gezelschap van de jonge Puck Pieterse en Shirin Van Anrooij, maar zij moesten genoegen nemen met de dichtste ereplaatsen.

De vierde Wereldbekermanche van het jaar stond vol van nieuwigheden. Niet alleen werd de cross georganiseerd op een gloednieuw en ongezien parcours, ook wereldkampioene Marianne Vos kwam voor het eerst haar regenboogtrui showen.

Op de zware omloop op het mijndomein met heel wat hoogtemeters nam Fem van Empel de beste start. De piepjonge Nederlandse won alle vorige drie manches en wou daar vandaag een vierde aan toevoegen. Sanne Cant was dan weer bijzonder slecht weg. De Belgische kampioene zou geen rol spelen in het wedstrijdverhaal. Van Empel trok door en kreeg andere jonge talenten mee: Puck Pieterse, Shirin van Anrooij en Ceylin del Carmen Alvarado.

Annemarie Worst, Denise Betsema en Inge Van der Heijden reden zaterdag in Ruddervoorde en dat leken ze een dag later te bekopen. Ze konden na één ronde niet meer mee met het hoge tempo van de drie youngsters. Ook voor Kata Blanka Vas en wereldkampioene Vos ging het te snel.

Naderende Betsema

De behendige Pieterse vond een parcours op haar maat en sprong als enige over de balken. Ze zette de andere drie ferm onder druk. In de derde van zeven ronden moest Alvarado als eerste laten lopen.

Achter de drie leidsters maakte Betsema zich los. Ze ging op en over Alvarado en kwam seconde per seconde dichterbij. Ze sloot bijna aan, maar net op dat moment achtte Van Anrooij haar moment gekozen. Balen voor Betsema, want van terugkeren was plots geen sprake meer.

Van Empel gebruikte haar beproefde recept: een snelle start, vervolgens de hele wedstrijd amper op kop komen om krachten te sparen en in de slotronde versnellen. In een van de steilste stroken bergop trok Van Empel door, maar ze kreeg haar twee metgezellen er niet af. Het werd een titanenduel.

Beurt om beurt probeerden ze de koppositie te veroveren om als eerste aan de bepalende balken te beginnen, maar het werd vooraf beslist. Van Empel schoof binnendoor en sloop weg van Van Anrooij en Pieterse. Van Empel veroverde haar vierde Wereldbeker op rij. Pieterse strandt op twee secondjes als tweede, voor Van Anrooij.