Grote drukte in Belgische pretparken: Bellewaerde en Walibi “helemaal volzet”, ook aanschuiven naar Plopsaland en Pairi Daiza

“BELLEWAERDE PARK IS VOLZET”, klinkt het op Facebook. Het park in Ieper vraagt bezoekers dan ook om een eventueel bezoek uit te stellen “naar een latere datum”. “Het park is nog elke dag geopend tot 6 november”, klinkt het. “Onze excuses voor het ongemak.

Bij Walibi in Waver klinkt het gelijkaardig: “Walibi Belgium is nu volzet voor de hele dag. De toegang tot het park is vandaag verzekerd voor tickets op datum van 30/10/2022, voor personen die voor vandaag betalende Halloweenactiviteiten hebben gereserveerd, en voor Platinum Pass houders.”

Ook maandag verwacht men bij Walibi “een grote drukte”.

Ook in Plopsaland in De Panne en het dierenpark Pairi Daiza in Brugelette is het bijzonder druk: daar stonden files, al lossen die stilaan op.