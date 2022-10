Vroegere dorpsslager uit Heppen in levensgevaar na moordpoging in Ham

De feiten spelen zich af binnen een familiale context. De hulpdiensten werden zondagmiddag gealarmeerd dat er zich in de Viooltjensstraat in Ham een incident had afgespeeld. Daar werd een bewoner aangevallen door een andere man. Hierbij raakte het gepensioneerde slachtoffer levensgevaarlijk gewond. Een ambulance en MUG-team gingen ter plaatse en verleenden de eerste zorgen. Daarna brachten ze de bewoner met spoed over naar het ziekenhuis. Volgens de laatste informatie is de toestand van de man zeer kritiek. Het is onduidelijk of hij het wel zal halen.

© TP

Wat er zich precies in de Viooltjensstraat heeft afgespeeld wordt nog onderzocht. De lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo sloot de omgeving af en startte een buurtonderzoek. Het parket van Limburg werd ingelicht.

De politie heeft een verdachte gearresteerd. Hij werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. ppn