Tweede zege op rij voor Thibau Nys in Wereldbeker U23: “Verwacht nu niet dat ik Iserbyt ga kloppen op de Koppenberg”

Twee op twee voor Thibau Nys (19) in de Wereldbeker voor beloften. In Maasmechelen rekende hij in de slotronde af met de Nederlander Pim Ronhaar en Witse Meeussen. Dinsdag gaat hij op de Koppenberg de strijd aan met onder meer Eli Iserbyt om dan komende zaterdag in Namen de Europese titel te pakken bij de U23. “Ik zit op schema.”

VOLG LIVE. Wat doen de mannen en vrouwen vandaag op de cross in Maasmechelen?

Het was geen onemanshow van Thibau Nys in Maasmechelen. Hij moest even bekomen van de knalstart van Pim Ronhaar maar finaal geraakte hij toch vooraan. Om het af te maken in de laatste ronde. “Iedereen denkt: als Thibau start bij de beloften, zal hij wel winnen. Maar zo simpel is het niet. Het niveau bij de beloften is heel hoog. Als je top vijf kan rijden bij de beloften, dan kan je ook toptien rijden bij de profs. Ik ben tevreden met de vorm. De crossen in Amerika en de bijhorende jetlag heb ik beter verteerd dan verwacht. Ik had schrik dat ik nog niet hersteld ging zijn, maar ik heb een week goed kunnen trainen. Ik had het in het begin van de wedstrijd wat moeilijk, maar daarna ging het beter. Ik koos mijn moment uit en won. Het parcours van deze nieuwe cross is mooi uitgetekend, maar er zijn wel veel bochten. En helaas veel stenen. Er was toch de schrik om lek te rijden, elke bocht opnieuw. Er was wel een leuke sfeer.”

Nys rijdt de Wereldbekers bij de U23, de andere wedstrijden kiest hij voor rechtstreekse duels met de elite. Zo zal hij dinsdag in de Koppenbergcross niet starten bij de beloften, maar bij de profs. “Dit is een mooie balans, ik moet elk jaar progressie maken en dit is een ideale zet. Verwacht nu niet dat ik Iserbyt ga kloppen, ik zal tevreden zijn met een plaats in de toptien.”

Duel op de Citadel

Zaterdag op het EK in Namen telt maar één plaats: de eerste. Bij de beloften. “Het parcours op de Citadel ligt mij beter dan in Maasmechelen, maar helaas is dat ook het geval voor Pim Ronhaar. We zijn met veel renners aan elkaar gewaagd, ook Witse Meeussen en Jente Michels maken een kans. Het wordt een heel spannende cross en de beste zal winnen.”

Komt dat EK niet te vroeg na een zware Koppenbergcross? “Neen, er zijn drie dagen om te rusten”, zegt Nys. “Als je dat niet aankan, dan moet je een andere sport zoeken. Ik ga dinsdag voluit. Tijdens de week wordt er ook altijd een zware training ingepland, dus dat maakt geen verschil.”