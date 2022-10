Onderzoek toont aan dat bijen graag “spelen” met balletjes: “Sterke aanwijzing dat hun brein veel meer ontwikkeld is dan gedacht”

Lars Chittka, een professor aan de Queen Mary University in Londen, schrijft over het onderzoek in zijn boek The Mind of a Bee. Het onderzoeksteam gaf verschillende bijen balletjes op hun maat om mee te spelen, en dat deden ze ook. De insecten bleven met de balletjes rollen, puur voor het “spel”. Ze stelden vast dat jonge bijen meer speelden dan oudere, en dat mannetjesbijen langer speelden dan hun vrouwelijke collega’s. “Dit onderzoek vormt een sterke indicatie dat het verstand van insecten veel geavanceerder is dan we ons voorstellen”, is de conclusie. (edb)