Hevige reacties nadat Rusland uit graandeal stapt: “Ze chanteren met wereldwijde hongersnood”

"Het is gewoon schandalig. Er was geen enkele reden om dat te doen", reageert de Amerikaanse president Joe Biden. Volgens de VS stuurt Rusland aan op een wereldwijde hongersnood, en zet het voedsel in als wapen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken stelt dat Rusland landen met lage en gemiddelde inkomens in de tang houdt en de globale voedselprijs de hoogte in jaagt. Eenzelfde geluid is te horen bij de Oekraïense president Zelenski, die Rusland ervan beschuldigt wereldwijde ‘hongerspelen’ (‘hunger games’, naar de gelijknamige boeken en films) te organiseren. Het zijn reacties op de aankondiging van Rusland om per direct uit het graanakkoord met Oekraïne te stappen.

De Russische ambassadeur in Washington noemt de opmerkingen van Biden en co "van de pot gerukt". "We hebben nog niets gezien dat wijst op een veroordeling van de roekeloze acties van het regime in Kiev", zei hij. Rusland beschuldigt Kiev van een terreuraanval met drones op een graanvloot in Sebastopol. De beslissing om de graandeal op te schorten is volgens Moskou een rechtstreeks gevolg van die aanval.

Leugens, beschuldigingen en valse vlaggen

Rusland beweert meerdere Oekraïense droneaanvallen in de baai van Sebastopol te hebben afgeweerd. Het zou uiteindelijk alle 16 drones hebben kunnen vernietigen. Volgens de Russische minister van Defensie ging het om negen onbemande luchtdrones en zeven autonome zeedrones. Op sociale media zijn beelden te zien van verschillende explosies bij de haven op de Krim.

Maar wat daar precies is gebeurd, is voor buitenstaanders heel onduidelijk. Oekraïne beweert niet achter de aanval te zitten, maar zegt wel dat er vier belangrijke Russische oorlogsschepen zijn geraakt, waaronder een fregat en een aanvalsschip. Volgens Kiev gaat het om een ‘valse vlag’-operatie en zit Moskou zelf achter de droneaanval. Maar het is bekend dat Oekraïne het schiereiland Krim terugwil en sinds een paar maanden aanvallen uitvoert op militaire vliegvelden en wapendepots ter plaatse.

Rusland beweert dan weer dat de schade beperkt is: slechts één van hun mijnenvegers zou een lichte schade hebben opgelopen. Maar in dat geval lijkt de beslissing om de graandeal op te blazen wel erg buitenproportioneel.

De Russische minister van Defensie beschuldigt het Verenigd Koninkrijk overigens van deelname aan de aanval op de Zwarte Zeevloot. In één moeite noemde hij de Britten ook schuldig aan de vernielingen die werden aangericht aan de gasleidingen Nord Stream 1 en 2 van 26 september in de Baltische Zee. Het Westen kijkt dan weer in de richting van Rusland als verantwoordelijke voor de aanslagen, om op die manier de energiecrisis in West-Europa nog verder aan te wakkeren.

Groot-Brittannië noemt de beweringen van Rusland “epische leugens”.

Wereldwijde aanvoer graan in gevaar

De EU roept Rusland op om de beslissing om uit de graandeal te stappen terug te draaien. Want die beslissing "brengt de belangrijkste route in gevaar voor de export van graan en meststoffen die broodnodig zijn om de wereldwijde voedselcrisis aan te pakken die is veroorzaakt door de Russische oorlog tegen Oekraïne", zo tweette de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, zondagochtend.

De graandeal werd wereldwijd gezien als een zege van de diplomatie. Het akkoord tussen Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties kwam na lange onderhandelingen in juli tot stand. Het was de bedoeling dat daardoor miljoenen ton graan, dat door de Russische oorlog geblokkeerd zat in Oekraïense havens, kon worden geëxporteerd om zo de tekorten op de wereldmarkt weg te werken. Het akkoord wordt dan ook als vitaal geacht voor de voedselbevoorrading van de armste landen. Dankzij dit ‘Black Sea Grain Initiative’ was de vaarroute beveiligd en kan de scheepvaart ongehinderd plaatsvinden.

Op 20 november zou de graandeal sowieso aflopen, al werd wel verwacht dat er zou onderhandeld worden over een verlenging van het akkoord. De kans op een nieuw akkoord is nu veraf.

Rusland toonde zich al een tijdlang ontevreden over de deal, volgens het akkoord zou het land zelf ook graan en kunstmest kunnen exporteren via de Zwarte Zee, maar de westerse sancties tegen Rusland belemmeren dat.