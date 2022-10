FUTSAL OVERZICHT. ‘Beperkt’ Wellen boekt tweede seizoenszege in Ranst

Terwijl een sterk FULL Hasselt zichzelf weer niet beloonde tegen Charleroi (4-5), konden de twee andere Limburgse clubs wél punt(en) buit maken. Benneth Vaelen scoorde in extremis het enige doelpunt tegen Malle - uit een corner - en bezorgde revelatie Eisden-Dorp zo een nieuwe driepunter. PIBO Belisia pakte met een gepimpte kern zijn eerst punt in Hamme (2-2). In tweede nationale B boekte Wellen het enige Limburgse succes in Ranst. In een zwaarbevochten wedstrijd maakte de drietand Vermeulen-Bojanovic-Vanbilsen het verschil: 4-5. Wellen schuift zo door naar de gedeelde zesde plek.