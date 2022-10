Giuliano Bruno praat voor het eerst over overlijden van dochter: “Ik heb veel geleerd van wat ze mij verteld heeft”

Genk

Velen kennen hem als een visionair ondernemer, een gemoedelijke en no-nonsense zakenpartner, maar ook als een flamboyante levensgenieter en een warmhartige vriend: Giuliano Bruno is een innemende figuur, die bijblijft. De afgelopen jaren hebben heel wat obstakels zijn pad gekruist, zowel zakelijk als privé. Maar Giuliano is er de man niet naar om bij de pakken te blijven zitten. In een uitgebreid interview, afgenomen tijdens een lunch in zijn eigen restaurant Mardaga in As, gaat hij geen enkel thema uit de weg. Over verleden, heden en toekomst: dit is zijn verhaal.