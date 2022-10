Standard mag dromen van top vier na achtste zege in tien wedstrijden: “Alles is mogelijk bij deze club”

Het hoeft niet elke week vuurwerk te zijn. Na de klepper tegen Anderlecht boekte een zuinig maar efficiënt Standard tegen Zulte Waregem (0-3) zijn achtste zege in tien wedstrijden. Met drie doelpunten in de laatste tien minuten duwden de Rouches hun ex-coach Mbaye Leye nog wat dieper in de miserie.

With a little help from the VAR. Een verre van indrukwekkend Standard had het zaterdagmiddag tot diep in de tweede helft knap lastig om afstand te nemen van hekkensluiter Zulte Waregem. Tot Essevee-doelman Louis Bostyn in een vlaag van overmoed achter een ongevaarlijke bal dook na een hoekschop en daarbij Bokadi raakte met zijn lichaam. Scheidsrechter Lardot liet eerst nog verder spelen, maar besloot na een VAR-interventie door Erik Lambrechts toch een strafschop toe te kennen. Tot groot onbegrip van Mbaye Leye. “Als de VAR niet in de fout was gegaan, pakken we hier zeker een punt. Die strafschop heeft de wedstrijd beslist”, fulmineerde de Waregemse coach na de wedstrijd. In zijn tirade schuwde Leye zelfs de complottheorieën niet. “Het mag eens gedaan zijn met scheidsrechters aan te duiden voor onze wedstrijden die in de stad van de tegenstander wonen. Vorige week was het al van dat met Boterberg tegen KV Oostende, nu kregen we Lardot (een Luikenaar, nvdr.) tegen Standard.“

Sterke Bodart

In het kamp van de bezoekers trokken ze zich niets aan van de commotie en waren ze vooral blij om zonder puntenverlies terug te keren naar Luik. Met dank ook aan een sterke Arnaud Bodart, die zijn team in het begin van de eerste én de tweede helft behoedde voor een achterstand. In twee één-tegen-één situaties met Fadera - na dramatisch uitverdedigen door Bokadi - en Gano trok de Luikse doelman telkens aan het langste eind. “Daarvoor sta ik er. Ik doe mijn job en de rest moet aan de overkant de doelpunten maken. Elke overwinning is een collectieve verdienste”, bleef Bodart bescheiden. “We hebben het altijd moeilijk tegen dit soort tegenstanders. Zeker op verplaatsing. Het is positief dat we de goede lijn nu wél hebben kunnen doortrekken, nadat het ons eerder niet lukte tegen Seraing en KV Mechelen. We begonnen niet goed, maar beetje bij beetje hebben we de wedstrijd naar ons toegetrokken.”

Slimme Dønnum

Strafschopnemer van dienst bij Standard - bij afwezigheid van de verbannen Selim Amallah - - was aanvoerder Noë Dussenne. Nochtans leek Aron Dønnum de bal eerst op te eisen. Een listig afleidingsmanoeuvre bleek na de match. “Ik had de bal opgeëist omdat ik wist dat de Waregem-spelers zouden proberen om onze strafschopnemer uit zijn concentratie te brengen. Omdat ik de bal had, kwamen ze allemaal rond mij staan en bleef Noë buiten schot. Pas toen iedereen weg was heb ik de bal aan hem gegeven”, aldus de Noor. Een verhaal dat bevestigd werd door Dussenne. “Slim gezien van Aron. Terwijl hij verbaal in de clinch ging met de Waregem-spelers kon ik me in alle rust focussen op de strafschop. Met succes. Zijn plannetje heeft gewerkt.”

Weergaloze solo

In de absolute slotfase gaf Standard de zege nog wat extra glans met twee doelpunten van invaller Stipe Perica. Telkens na voorbereidend werk van Nicolas Raskin. Eerst met een stifter tegen de lat, in de rebound binnen gewerkt door Perica, daarna met een weergaloze solo door de Waregemse verdediging. “We zijn geduldig gebleven en hebben de match goed gecontroleerd. We wisten dat we kansen gingen krijgen na de rust en die hebben we goed benut”, sprak de Luikse uitblinker.

Met de achtste overwinning in hun laatste tien wedstrijden - alleen KRC Genk doet beter - blijft Standard koppig aanklampen in het spoor van de top vier. “Of de supporters mogen dromen van de top vier? Dat hoeft geen droom te zijn. Bij deze club is alles mogelijk”, verklaarde succescoach Ronny Deila voor de camera. “We zijn op de goede weg. Als we hard blijven werken en onszelf blijven verbeteren, dan zijn we tot veel in staat. Everything can happen."