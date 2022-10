Vrees wordt werkelijkheid: Sonny Colbrelli bevestigt einde wielercarrière door hartproblemen

De Italiaan stuikte op 21 maart in elkaar na de aankomst van de openingsetappe in de Ronde van Catalonië. Hij moest toen gereanimeerd worden. Colbrelli kreeg vervolgens een defibrillator ingepland maar reed geen wedstrijd meer.

Omdat ook de Italiaanse wielerbond het koersen met een defibrillator verbiedt, zit er voor Colbrelli niets anders op dan te stoppen met wielrennen. De 32-jarige Italiaan rekende zelf op een terugkeer begin 2023 in de Omloop het Nieuwsblad, maar dat zit er dus niet meer in. Een klap voor Colbrelli: “Ik wist wel dat het een moeilijke weg terug zou zijn met een defibrillator. In Italië is het bij wet niet toegelaten daarmee te sporten.“

In 2021 won Colbrelli de Hel van het Noorden na een geweldige editie. — © Pool via REUTERS

Geen Ronde van Vlaanderen

Colbrelli overwoog de defibrillator te laten verwijderen maar vond het risico uiteindelijk te groot voor zichzelf en zijn familie. Hij neemt daarom met pijn in het hart afscheid van het wielrennen. “Zeker na een seizoen als vorig jaar, het beste uit mijn carrière”, stelt de Italiaan die zich optrekt aan zijn familie: “Uit hen put ik de kracht om dit moment van mijn sportcarrière om te accepteren dat ik nooit de Ronde of Vlaanderen aan mijn palmares zal kunnen toevoegen, mijn levenslange droom.”

Colbrelli was een van de beste Italiaanse renners van het moment. In 2021 won hij nog Parijs Roubaix, het Europees Kampioenschap en de Italiaanse nationale titel op de weg. De Italiaan zal bij zijn ploeg Bahrain-Victorious actief blijven in een andere rol. “Er wachten nieuwe uitdagingen en, met moed, ben ik klaar om die aan te gaan.”