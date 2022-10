Henry Cavill stopt met ‘The Witcher’, deze acteur neemt hoofdrol over

Hollywood

“Mijn reis als Geralt of Rivia zat vol met zowel monsters als avonturen, maar helaas, ik zal mijn medaillon en mijn zwaarden neerleggen voor seizoen 4.” Met deze boodschap laat Henry Cavill (39) weten dat hij stopt met de populaire Netflix-reeks The Witcher. De Amerikaanse acteur, die vorige week bekendmaakte dat hij de cape van Superman terug opneemt, kan de hoofdrol niet combineren met die van de man van staal in het DC Universe.

© AP

Maar dat betekent niet het einde voor The Witcher. Er staat al een vervanger klaar. “De fantastische Liam Hemsworth zal de mantel van de White Wolf van mij overnemen,” kondigde Cavill aan. Liam is de jongere broer van Chris ‘Thor’ Hemsworth en is vooral bekend van The Hunger Games-filmreeks. “Liam, goede heer, dit personage heeft zo’n geweldige diepte in zich, geniet ervan om erin te duiken en te zien wat je kunt vinden”, geeft Henry nog mee. Liam is alvast enthousiast om in de huid van Geralt of Rivia te kruipen, maar beseft dat hij heel grote schoenen te vullen heeft. (nco)