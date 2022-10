Waanzin! 25-jarig zwemfenomeen Katie Ledecky verbetert wereldrecord 1.500 meter vrije slag met bijna tien seconden

De 25-jarige Amerikaanse tikte aan in 15:08.24 en dook daarmee bijna tien seconden onder de vorige besttijd van de Duitse Sarah Wellbrock. Die was in 2019 op de nationale kampioenschappen goed voor 15:18.01.

Ledecky is al jaren de referentie in het vrijeslagzwemmen op de langere afstand. Tijdens het WK in juni in Boedapest haalde ze goud op de 400, 800 en 1.500 meter. Ze is ook regerend olympisch kampioene op de 800 en 1.500 meter.